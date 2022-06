Napoli. “Non volevo farle niente”, il video del figlio che si affaccia al balcone dopo l’omicidio della mamma

Non si conoscono ancora i motivi né la dinamica. Quel che è certo, per il momento, è che nel cuore del centro storico di Napoli, tra via Mezzocannone e piazza San Domenico Maggiore, una donna di 61 anni, Filomena Galeone, medico e psichiatra dell’Asl, è stata uccisa nel suo appartamento dal figlio 17enne. Il fatto è accaduto poco prima delle 21 di ieri. L’autore del gesto omicida è il figlio adottivo, un ragazzo di 17 anni. Sul posto personale del 118 e delle forze dell’ordine.

La lite

Dalle prime notizie sarebbe scoppiata una lite nell’appartamento della famiglia, alle Rampe San Giovanni Maggiore, nel corso della quale il ragazzo ha aggredito e poi colpito a coltellate la madre, uccidendola. La donna, psichiatra, lavorava presso la Asl di piazza Nazionale, dov’era dirigente responsabile dell’unità operativa di assistenza anziani.

L’allarme del ragazzo

Il ragazzo sarebbe stato visto affacciarsi al balcone in una zona molto frequentata da ragazzi, molti dei quali sedevano ai tavolini dei bar. Lui, sporco di sangue, chiedeva aiuto perché, a suo dire, la madre voleva uccidersi. Tuttavia la polizia certa è che si tratti di un delitto. Sul posto c’è il pm del tribunale dei minori.

Gli accertamenti sono ancora in corso ma sulla dinamica gli inquirenti non sembrano avere dubbi: secondo quanto si apprende, il giovane ha colpito con numerosi fendenti la donna di 61 anni che non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti la polizia, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Decumani della Questura di Napoli, oltre ai Vigili del Fuoco, entrati dalla finestra per accedere all’interno dell’abitazione. Al momento dell’irruzione la donna era già morta mentre il ragazzo, che secondo fonti qualificate è il figlio adottivo, era ancora all’interno dell’abitazione.

Si sta lavorando per capire cosa sia scattato nella testa del giovane per scatenare la violenza. Non è ancora chiaro se, oltre ai due, in casa vi fossero altre persone. L’omicidio è comunque avvenuto all’interno dell’abitazione. Sarà fondamentale sapere anche dai vicini di casa se in famiglia vi fossero dissapori tali da poter far ipotizzare un esito così tragico. Tra i residenti c’è chi avrebbe detto di aver sentito delle urla provenienti dall’abitazione.

Per il 17enne è stato disposto il fermo. Sul corpo della donna c’erano segni di numerose coltellate, probabilmente almeno una ventina.