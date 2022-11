Mediatore tra i narcos colombiani e la camorra di Napoli nord, chi è l’ex latitante Carbone

Bruno Carbone è considerato uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo. Infatti per anni avrebbe gestito il rapporto con i colombiani che rifornivano diversi clan di camorra: dai Nuvoletta ai Ciccarelli del Parco Verde di Caivano, fino ai clan del Rione Traiano. Oggi, però, il super-narcos è stato arrestato a Dubai dopo una latitanza iniziata nel 2003 quando venne condannato a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti lungo la rotta Spagna-Napoli-Catania.

Fu il pentito Andrea Lollo, ex broker della droga, a svelare in una deposizione la base olandese che il narcos napoletano avrebbe usato in una prima fase: “La moglie di Carbone mi disse che dopo il Natale del 2014 avrei potuto raggiungere Carbone, nel suo covo in Olanda“.

LA FIGURA DI CARBONE E I CONTATTI CON LA CAMORRA

Una vasta operazione venne eseguita nell’aprile del 2018 dal Comando Provinciale di Napoli dei Carabinieri che eseguirono a provvedimenti cautelari emessi dal gip di Napoli su richiesta della locale Dda nei confronti di oltre 60 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose.

Al centro dell’inchiesta c’era Carbone che avrebbe avuto un ruolo di broker per l’acquisto di cocaina attraverso contatti con un cartello colombiano. La droga veniva poi consegnata ad organizzazioni di trafficanti attive tra Marano, Bacoli, Marigliano, Castello di Cisterna, Parco Verde di Caivano e anche in città, al Rione Traiano.

IL FILO CON LA NDRANGHETA

Lo scorso ottobre una nuova ordinanza di custodia cautelare venne emessa contro Bruno Carbone e Raffaele Imperiale. I due super-narcos di origine napoletana sono finiti nel blitz della Procura di Reggio Calabria che ha complessivamente portato all’arresto di 36 persone, 34 in carcere e 2 ai domiciliari. Entrambi hanno fatto affari con diversi clan della camorra sempre nell’ambito del narcotraffico. Il trafficante originario di Castellammare di Stabia è ritenuto un soggetto di rilievo criminale assoluto. L’organizzazione avrebbe assicurato la logistica del narcotraffico all’interno del porto di Gioia Tauro.