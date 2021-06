Bloccano i carabinieri per sparare i fuochi al battesimo, denunciati nel Napoletano

Impongono l’alt ai carabinieri per festeggiare un battesimo con i fuochi d’artificio fatti esplodere sulla carreggiata stradale. Il folle episodio è successo a Brusciano dove tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, in nottata hanno bloccato il traffico veicolare della strada statale 7 bis. Il loro obiettivo era continuare i festeggiamenti del battesimo della figlia di un loro amico esplodendo batterie di fuochi d’artificio sulla carreggiata.

LA BATTERIA PER LA FESTA DEL BATTESIMO

Quindi preparavano i fuochi pirotecnici e bloccavano le auto in entrambi i sensi di marcia accendendo la miccia della prima batteria di fuochi d’artificio. La prima auto bloccata era quella di una pattuglia di carabinieri in borghese della sezione operativa di Castello di Cisterna. I militari bloccati sono scesi dalla vettura ed hanno fatto sgomberare la carreggiata dalle restanti batterie di fuochi pirotecnici per il ripristino del traffico veicolare. Denunciati i tre “festaioli” per accensioni pericolose e blocco stradale.