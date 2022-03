Bufera al liceo Umberto di Napoli, studentessa finge di sniffare in classe

La bravata di alcuni studenti ha suscitato polemiche al liceo Umberto di Napoli. Quello che doveva essere solo un ‘gioco’ ha invece creato una bufera mediatica. Il liceo Umberto è una delle strutture più importanti per l’istruzione napoletana e campana, punto di riferimento e “garanzia” di educazione e crescita professionale. Proprio questo liceo nelle ultime ore è sotto il mirino mediatico per una “bravata” di alcuni suoi alunni.

Il video della studentessa

Nel video, prontamente rimosso dopo le critiche, viene inscenata quella che sembra l’entrata ad un locale o ad una festa. Una coppia varca la porta, la security la controlla e poi procede nel salutare vari amici. La coppia prosegue nei saluti fino ad arrivare ad una ragazza, l’alunna era intenta a fingere di sniffare dal banco. Tutto falso va precisato, era uno scherzo, una “scenetta” messa in atto in modo goliardico dagli alunni della classe. I ragazzi non hanno però valutato le conseguenze della “recita”, oltre al gesto di cattivo gusto, soprattutto se fatto da giovanissimi e tra le mure di una classe, anche l’intera scena fa pensare.

I provvedimenti del Liceo Umberto

Questa ipotetica “festa”, la simulazione dell’entrata in discoteca fa capire come si guarda a certi tipi di eventi della movida. Il gesto, seppur ricco di ironia e probabilmente mosso da un’ingenuità di base, è stato ripreso arrivando anche agli occhi del dirigente scolastico. Il professore Carlo Antonelli sembra essere estremamente dispiaciuto per come il gesto possa colpire l’immagine di uno dei licei più prestigiosi di Napoli. La classe colpevole del gesto sarà quindi punita, è infatti in attesa di scoprire quale provvedimento disciplinare sarà preso nei loro confronti.