Calvizzano. Furti di cavi elettrici in rame, diverse strade finiscono al buio

Strade pubbliche al buio a Calvizzano a causa di alcuni malviventi che hanno manomesso pozzetti in cui sono presenti i cavi in rame dalle condutture elettriche. Le strade interessate sono Via Aldo Moro, Via Sandro Pertini e Viale della Resistenza. A denunciare è il sindaco Giacomo Pirozzi con un lungo post pubblicato su Facebook:

“Al peggio non c’è mai fine. Purtroppo con grande rammarico sono costretto a comunicarvi che la scorsa notte dei criminali hanno perpetrato dei danni alla pubblica illuminazione in Via Aldo Moro, Via Sandro Pertini e Viale della Resistenza manomettendo i pozzetti in cui sono presenti i cavi in rame dalle condutture elettriche. Il danno è ingente, si tratta di materiale costosissimo, purtroppo per questo motivo è spesso oggetto di furti. Stiamo già provvedendo alla risoluzione del problema, nel frattempo invito i cittadini a prestare attenzione durante gli spostamenti vista la ridotta visibilità. Da diversi mesi per cause non imputabili alla mia amministrazione comunale siamo costretti a far fronte a continue situazioni emergenziali che inevitabilmente incidono anche sul bilancio comunale. Risulta davvero difficile lavorare in questo clima ma soprattutto risulta davvero difficile vivere in queste condizioni. Comprendo perfettamente il disagio di voi miei concittadini, avete tutte le ragioni di questo mondo, non se ne può più e noi amministratori siamo i primi su cui ricade tutto questo. Ci auguriamo che i malfattori vengano ben presto assicurati alla giustizia, sono fiducioso e credo fortemente nel lavoro delle forze dell’ordine. E’ innegabile, altresì, che in questo momento storico lavoriamo in uno stato di emergenza continuo”.