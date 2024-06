Carabinieri sventano un furto in casa ma trovano al suo interno una serra per la marijuana

PUBBLICITÀ

Anche se non sono riusciti a portare via nulla da quella casa, i ladri hanno comunque e indirettamente creato problemi al proprietario.

I carabinieri, giunti sul posto per l’ispezione, hanno infatti scoperto in quella casa la presenza di una serra per coltivare la marijuana.

Carabinieri sventano un furto in casa ma trovano al suo interno una serra per coltivare marijuana

È successo a Sant’Andrea di Conza, comune da poco più di 1.300 abitanti della provincia di Avellino. Il padrone di casa ha rimediato una denuncia a piede libero per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione locale erano intervenuti presso l’abitazione in seguito ad una segnalazione pervenuta al 112. Alcune persone erano state viste mentre entravano nella casa. Quando hanno raggiunto il luogo indicato, però, dei criminali non c’era traccia: probabilmente si erano accorti in tempo del loro arrivo e se l’erano data a gambe a mani vuote. I carabinieri hanno quindi atteso che il proprietario di casa tornasse e, mentre stavano controllando la zona e la casa per appurare se i criminali fossero rimasti nelle vicinanze o se qualcuno di loro fosse addirittura nascosto all’interno, si sono accorti di un odore particolare che proveniva dal bagno e da una cameretta.

Hanno ispezionato i locali e hanno scoperto che dietro un armadio c’era una serra ‘indoor’ per la coltivazione casalinga di pianta di marijuana, completa di lampade alogene e sistema di areazione.

Complessivamente sono state sequestrate dieci piante. Il padrone di casa, un giovane del posto, al suo ritorno è stato denunciato.

