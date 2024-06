PUBBLICITÀ

Spaccio e traffico di droga a Ibiza, 38enne arrestato a Napoli. Nella serata scorsa, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Dante hanno arrestato un 38enne napoletano su mandato d’arresto europeo. L’arresto provvisorio è avvenuto ai fini della consegna dell’uomo alle autorità competenti. Il mandato d’arresto è stato emesso dalle autorità spagnole il 16 maggio scorso. Il 38enne è accusato di produzione e traffico illeciti di droga, reati commessi a Ibiza nel 2022.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Dante, che hanno proceduto all’arresto provvisorio dell’uomo in Corso Arnaldo Lucci a Napoli. L’uomo sarà ora consegnato alla giustizia spagnola per rispondere dei reati a lui imputati. I reati di cui è accusato il 38enne riguardano la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Questi crimini sarebbero stati commessi a Ibiza, la nota località turistica in Spagna, nel corso dell’anno 2022.

