Carta “Dedicata a te”, rese note le date dei pagamenti a Napoli

La carta “Dedicata a te”, che servirà per l’acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti per i trasporti pubblici, sarà pagata a Napoli così come nel resto d’Italia nel mese di settembre.

Carta “Dedicata a te”, come funziona e quanti sono gli aventi diritto a Napoli

A Napoli le carte assegnate dall’Inps sono 32.694 mentre i soggetti non selezionati sono 59.443, su un totale di 92.137 soggetti in carico (dati riportati da Fanpage.it). Chi aveva già la social card 2023 non dovrà fare nulla, perché gli arriverà direttamente la ricarica. I nuovi beneficiari del contributo, invece, nel capoluogo campano riceveranno una comunicazione via email.

Non saranno pubblicati, quindi, elenchi dei percettori in quanto il Comune di Napoli ha deciso di seguire una diversa procedura. Così come non saranno spedite lettere di comunicazione. Tramite email agli aventi diritto sarà inviato un link dal quale potranno accedere al portale dove potranno verificare se rientrano o meno tra i beneficiari. Alla piattaforma si accede solo tramite Spid. In alternativa ci si può rivolgere ad un Caf.

Le comunicazioni al via dalla metà di settembre

Le graduatorie degli aventi diritto sono state pubblicate dall’Inps e in questo momento sono in corso le ultime procedure di correzione. Una volta ultimata questa procedura, le graduatorie rielaborate saranno poi trasmesse a Poste Italiane, che provvederanno ad associare i codici identificativi delle social card ai rispettivi beneficiari. Solo a quel punto le liste definitive saranno rese disponibili al Comune per la comunicazione ai beneficiari.

A Napoli le comunicazioni dovrebbero partire entro la metà di settembre 2024. I nuovi beneficiari, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno recarsi agli uffici postali per ritirare la propria carta acquisti.

