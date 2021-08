“Sto con il clan dei Casalesi”, arrestato per la tentata estorsione in sala giochi. Lo scorso lunedì pomeriggio i carabinieri della stazione di Casal di Principe e della Sezione Operativa della locale Compagnia, coordinati dai Magistrati della DDA partenopea, davano dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di C. T.. Si tratta di un 28enne residente a San Cipriano d’Aversa.

LA PAVENTATA APPARTENENZA AL CLAN DEI CASALESI

Il provvedimento cautelare recepisce le risultanze investigative che consentivano di accertare la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso posta in essere dall’arrestato nei confronti del titolare di una sala giochi di Casal di Principe. La vittima subiva la minaccia paventata della vicinanza con noti appartenenti al clan dei Casalesi, avrebbe dovuto corrispondergli una somma di denaro. L’arrestato è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria