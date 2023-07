Un intero centro sportivo per il gender reveal del figlio di un noto noleggiatore di Casoria: l’evento targato Giovanni Penza, ospite speciale Mario Forte

PUBBLICITÀ

Un intero centro sportivo fittato per un gender reveal col tema orso. L’iniziativa è di un noto noleggiatore di autovetture di Casoria, S.Rent Noleggio, in collaborazione di Giovanni Penza, dipendente della società ‘Rosmary Allestimenti’, famoso in tutta Italia per aver ideato e realizzato per la prima volta il Teddy Shower, ossia il gender reveal a tema orso.

Per svelare il sesso del figlio ci sarà un grande evento, organizzato da Giovanni Penza, e con la partecipazione speciale del cantante Mario Forte. Sarà lei o sarà lui? Questo lo sapremo dopo la serata, durante la quale ci sarà anche un bellissimo spettacolo pirotecnico e fuochi d’artificio.