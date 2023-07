Tifoso del Napoli, amava la lettura e la musica: Giugliano distrutta dal dolore per la morte di Andrea d’Alterio

PUBBLICITÀ

Andrea è vita, Andrea continuerà a vivere. Il dolore è grande a Giugliano per la morte di Andrea d’Alterio, giovane deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto sulla Circumvallazione esterna. Dopo sei giorni dallo schianto, Andrea, ricoverato al Cardarelli di Napoli, ha spento per sempre gli occhi ma continuerà a vivere grazie al generoso gesto dei genitori, l’avvocato penalista Antimo d’Alterio e la moglie Liana Sciorio, dirigente scolastica dell’istituto Marconi Torricelli di Casandrino, che hanno deciso di dare il via libera per la donazione degli organi.

I funerali ci saranno probabilmente lunedì alla chiesa di San Massaro Kolbe a Casacelle a Giugliano. Nato il 20 maggio 2003, il 20enne Andrea era un ragazzo pieno di vita e di passioni. Grande tifoso del Napoli, amava tanto la lettura e la musica, infatti suonava la chitarra classica. Si era iscritto alla Facoltà di Giurdisprudenza che frequenta con voti brillanti. Una perdita atroce per i genitori, i familiari, gli amici e tutti colori che conoscevano Andrea.

Il direttore Sergio Pacilio, il caporedattore Antonio Mangione e l’intera redazione di InterNapoli.it e AbbìAbbè si stringono nel dolore dei genitori Antimo e Liana e delle famiglie D’Alterio e Sciorio per il tremendo lutto che li ha colpiti.

