Tragedia all’ospedale Santobono, la piccola Chiara muore a 12 anni dopo un malore

Una terribile tragedia quella che nel primo pomeriggio di ieri si è consumata all’ospedale Santobono di Napoli. Una bimba di 12 anni, Chiara Donati, ha perso la vita a seguito di un malore accusato la sera prima, mentre era nella sua abitazione – in via Duca degli Abruzzi, a Mondragone – insieme alla sua famiglia. Una emorragia cerebrale, purtroppo, l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118, che in un primo momento sono riusciti a rianimarla e trasportarla al nosocomio di Napoli.

I funerali della piccola Chiara

Chiara – come scrive Caserta News – viene ricordata come una bambina dolce ed educata. Era sensibile e, talvolta, timida. Ha praticato anche sport nel tempo libero, tra cui il Taekwoondo. Il feretro della piccola raggiungerà alle 13 di oggi la chiesa di San Giuseppe Artigliano, in via Domiziana, dove alle ore 16 verrà celebrato il rito funebre. All’ultimo saluto si prospetta la presenza di una gran folla di persone tra cui amici, parenti e anche compagni di scuola.