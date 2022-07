Volo di 6 metri nel cantiere a Pomigliano, si prega per l’operaio di Pianura

Un operaio di Pianura è precipitato ieri pomeriggio da un pontile installato sulla facciata di un’abitazione. L’incidente è accaduto a Pomigliano d’Arco. Il giovane di 29 anni è stato trasportato al Cardarelli dove è in condizioni gravi ma stabili. Nel cantiere edile, in via Lecce, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomigliano, i quali hanno accertato che l’operaio è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. Le indagini sono in corso, il cantiere è stato posto sotto sequestro.

LE TRAGEDIE SUL POSTO DI LAVORO

Un giovane di 27 anni, Roberto Savasta, di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è morto dopo essere precipitato dal tetto del deposito merci di un supermercato a Dittaino, nell’Ennese. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, ma la notizia si è appresa solo oggi. Il giovane è precipitato da un’altezza di oltre 10 metri ed è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale del 118. La vittima era dipendente di una ditta di Ragusa e stava lavorando alla manutenzione del tetto. Il giovane era al suo primo giorno di lavoro in quel cantiere. La magistratura di Enna ha aperto un’indagine e disposto il sequestro dell’area.