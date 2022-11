Clamorosa rivelazione di Corona: “Totti ha tradito Ilary con 500 donne in 20 anni”

Non si placa il dissing tra Fabrizio Corona e l’ormai ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. L’imprenditore, ha svelato alcuni retroscena sul Pupone a dir poco scottanti: “Avrà tradito Ilary 500 volte l’anno per 20 anni”.

Tempo fa aveva annunciato l’inizio del “game”, così come lo aveva definito, su Instagram. Ovvero un “gioco”, per l’appunto, in cui avrebbe svelato poco a poco i segreti di Totti e la Blasi. Bannato dal social, si era placato. Ma adesso Corona è tornato alla carica, parlando al Peppy Night Fest. “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene… quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli… […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”, ha dichiarato Corona.

Corona ha commentato anche il fidanzamento di Totti con Noemi Bocchi. “L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”, ha affermato Corona.