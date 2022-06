Spaccio di cocaina con il paniere, il Riesame spedisce Fonzo ai domiciliari

Era balzato all’onore delle cronache perchè scoperto a vendere droga utilizzando un paniere. Un escamotage che gli avrebbe consentito di impiantare un punto vendita molto redditizio presso la propria abitazione di via Padre Ludovico da Casoria nella zona delle Case Nuove. Alcuni mesi fa Raffaele Fonzo, 51enne della zona, era finito in manette perchè scoperto dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato a consegnare ad una persona in strada qualcosa calando proprio il cestello di solito utilizzato dalle casalinghe. Il ‘cliente’, in sella ad uno scooter, dopo aver inserito delle banconote nel contenitore da cui aveva prelevato qualcosa, si allontanava frettolosamente. I poliziotti effettuarono così un controllo presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, dove recuperarono otto involucri contenenti 1,6 grammi circa di cocaina, una busta con 255 grammi circa di sostanza da taglio, diverso materiale per il confezionamento della droga e 80 euro. Nel corso dell’udienza di convalida emerse che l’uomo percepiva anche il reddito di cittadinanza: circostanza che spinse il giudice a revocargli il beneficio. Condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ieri il Tribunale del Riesame ha disposto la sua scarcerazione e con nuovo collocamento ai domiciliari grazie al lavoro dei suoi difensori, gli abili avvocati Antonio Rizzo e Leopoldo Perone.