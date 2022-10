Colloquio leader centrodestra e Mattarella, Meloni: “Hanno indicato me come premier”

Consultazioni rapidissime per la coalizione di centrodestra, al Quirinale. Il colloquio di tutti i leader con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarebbe durato 11 minuti.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni dopo il colloquio col Presidente della Repubblica

Il centrodestra ha proposto “al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata a formare il governo. Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile“. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo le consultazioni. “Attendiamo le determinazioni del presidente Mattarella, che ringraziamo per il suo magistero in questo momento importante per la Nazione“, ha aggiunto Meloni.

L’incarico di Presidente del Consiglio potrebbe essere consegnato alla leader FdI già nel pomeriggio

“È andata bene. Le idee sono abbastanza chiare“. Così Giorgia Meloni risponde ai cronisti che le chiedono del rapidissimo colloquio con Sergio Mattarella. L’eventuale incarico a Giorgia Meloni per la formazione del governo potrebbe avvenire nel pomeriggio. La prassi, infatti, spiegano al Quirinale, prevede che il capo dello Stato si prenda una pausa di riflessione dopo l’incontro. Si attende quindi un comunicato della Presidenza della Repubblica che chiama al Quirinale il premier che sarà incaricato.

La delegazione di centrodestra

La delegazione del centrodestra: ecco da chi era composta. I primi a entrare al Quirinale, in auto, sono stati prima Silvio Berlusconi e poi Antonio Tajani, con i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. A seguire, la delegazione di Noi moderati con Antonio De Poli e Maurizio, che è entrata a Piedi. Giorgia Meloni è arrivata in piazza del Quirinale su una Fiat 500 bianca. Ad attenderla i capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire, sempre a piedi, sono entrati Matteo Salvini e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Breve scambio di battute tra i leader dei partiti

Breve scambio di battute tra i leader di centrodestra nel cortile del Quirinale appena dopo aver svolto le consultazioni per la formazione del Governo con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi, aiutato da Matteo Salvini a scendere gli scalini, è apparso sorridente e ha stretto la mano a Giorgia Meloni mentre attendeva la sua auto. Gli altri leader, subito dopo, hanno lasciato il Quirinale a piedi per recarsi nel piazzale per prendere le loro auto senza fermarsi con i giornalisti.

“Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!“, aveva scritto sui social, postando una fotografia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi prima di arrivare al Quirinale. “Non vedo l’ora che si passi dalle parole ai fatti. Finalmente si parte“, aveva detto Matteo Salvini. (ANSA)