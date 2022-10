“Arrogante e prepotente”, il caso degli appunti di Berlusconi su Giorgia Meloni

In una foto pubblicata in esclusiva da Repubblica.it si vede il leader di Fi Silvio Berlusconi che maneggia un foglio con degli appunti, durante la seduta di ieri al Senato. Quello stesso foglio è stato successivamente recuperato e ciò che vi si legge sopra sta scatenando non poche polemiche. Lì, infatti, Berlusconi avrebbe buttato giù alcune considerazioni su Giorgia Meloni, definendola “supponente, prepotente, arrogante e offensiva“.

Il foglio di Berlusconi e gli appunti su Giorgia Meloni dopo la seduta al Senato

Il foglietto di appunti di Silvio Berlusconi è stato messo sul banco dal cavaliere dopo che aveva incassato il no a Ronzulli ministra. E dopo aver mandato al diavolo La Russa, scrive Repubblica.it. Nell’appunto c’è anche scritto: “Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo“.

Gli appunti di Shilvio: “Giorgia Meloni

un comportamento

1 supponente

2 prepotente

3 arrogante

4 offensivo

nessuna disponibilità al cambiamento

è una con cui non si può andare d’accordo.”

Molto unita e coesa questa coalizione di cdx, veramente.#laPeggiore_DESTRA_diSempre pic.twitter.com/DyPJqmXsCa — Edo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@Edoenonsolo) October 14, 2022

Si legge, nello specifico: “Giorgia Meloni. Un comportamento 1. supponente 2. prepotente 3. arrogante 4. offensivo. Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare d’accordo“. A scriverlo, su un foglio di carta intestata “Villa San Martino”, è stato appunto il leader di Forza Italia, in quella che è stata la sua giornata forse più nera — quella di ieri — con l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, avvenuta senza i voti forzisti, e il “no” di Meloni a un ruolo di governo per Licia Ronzulli, che del Cavaliere è fedelissima collaboratrice.