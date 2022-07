Concorso Formez, 1000 assunzioni sul Comune di Napoli: cambiano le figure

Cambiano i profili per il concorso Formez al Comune di Napoli, tra i mille posti messi a disposizione aumenta la richiesta di tecnici ed assistenti sociali. Il concorso prevede 1000 assunzioni sul Comune di Napoli e verrà svolto entro il 2022. Per venire in contro alle esigenze amministrative aumentano i posti a disposizione per assistenti sociali e tecnici.

Con la delibera numero 263 della giunta Manfredi del 14 luglio scorso sono state apportate alcune modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-24. La giunta intende svolgere il concorso entro il 2022, in modo tal da procedere con i contratti dal 31 dicembre 2022. Nel totale saranno 970 i vincitori laureati e diplomati che verranno poi assunti a tempo indeterminato. I posti a disposizione sono cos’ suddivisi: 610 per la Categoria C e 305 di Categoria D e lo stipendio sarà dai 22mila ai 25mila euro annui.

Raddoppiano i posti per gli assistenti sociali

Le ultime novità provenienti dalla giunta riguardano in particolare i posti a disposizione per il ruolo di ‘assistente sociale’. Passano infatti da 10 a 20, contemporaneamente diminuiscono di 10 i posti per il ruolo di ‘istruttore direttore amministrativo’ di Categoria D. A cambiare saranno anche i profili di ‘geometra’ che verranno sostituiti da quelli di ‘istruttore tecnico’ e quelli di ‘istruttore direttivo ingegnere/architetto’ sostituiti dai profili di ‘istruttore direttivo’.

Le sostituzioni dei vari ruoli verranno effettuate per ampliare i profili aumentando così la partecipazione al concorso. L’esigenza del Comune di ampliare il contenuto professionale dei profili ha infatti portato all’ampliamento delle categorie. Allo stesso tempo viene anticipata dal 31 dicembre al 1 agosto 2022 l’assunzione dei candidati al Concorso Ripam della Regione Campania. I contratti a coloro che hanno già ottenuto il posto da Formez al Comune di Napoli attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei saranno quindi effettuati dal 1 agosto.

Tutte le Categorie e gli stipendi

Categoria C

95 istruttori tecnico

150 istruttori amministrativo

5 istruttori comunicazione e/o informazione

10 istruttori culturale

30 istruttori informatico

70 ragionieri

Con stipendio di 22.638,47 euro all’anno.

La Categoria C_Edu

50 maestra/o: stipendio da 23.103,23 euro annui.

Categoria C_Vig

200 agente di polizia municipale: stipendio da 23.418,77 euro annui.

La Categoria D

20 assistenti sociale

8 istruttori direttivo agronomo

70 istruttori direttivo amministrativo

10 istruttori direttivo comunicazione e informazione

20 istruttori direttivo culturale

30 istruttori direttivo economico finanziario

20 istruttori direttivo informatico

15 istruttori direttivo scolastico

62 istruttori direttivo tecnico

Con stipendio annuo di 24.561,75 euro.

Categoria D_Vig

50 istruttori direttivo polizia municipale: stipendio da 25.342,05 euro all’anno.

Concorso Ripam

A questi si aggiungono i 55 posti da dirigenti da assumere con contratto a tempo indeterminato del concorso gestito dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Quest’ultimi con stipendio di 45mila annui.