Super concorso al Comune di Napoli, 1000 assunzioni entro l’estate 2022

Il bando per il concorso Formez al Comune di Napoli si terrà entro l’estate 2022, “promesse” assunzioni a laureati e diplomati. Il concorso partirà a seguito dell’approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione 2022/2024 seguito dall’ok della commissione Cosfel del Ministero dell’Interno.

Le assunzione al Comune di Napoli

Nelle prossime ore è previsto l’incontro con il Ripam Formez, si prevede quindi a breve la sigla dell’accordo per procedere quindi con i preparativi per le prove selettive. Nel “mirino” delle 945 assunzioni dipendenti di categorie C e D, tra amministrativi e funzionari. Nell’ambito del ‘Patto per Napoli’ altri 100 dipendenti saranno assunti, per migliorare l’andamento generale dei servizi nella città e creare possibilità di lavoro a giovani e non. Prevista una graduatoria triennale, con eventualità di proroga, si ipotizza anche la presenza di prove preselettive. Nello stesso periodo si terrà un’ulteriore concorso per assumere 55 dirigenti a tempo indeterminato, le procedure di preselezione saranno svolte dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

L’amministrazione capitanata dal sindaco Gaetano Manfredi prevede di assumere i primi dipendenti entro l’anno, continuando poi durante le due annualità successive, seguendo lo scorrimento della graduatoria. Non è da escludere l’eventualità di superare le mille assunzioni previste. L’amministrazione Manfredi vuole essere rapida nelle assunzioni, cercando di accelerare i tempi con l’aiuto di Formez. La presenza o meno di una preselezione dipenderà dal numero di domande che arriveranno.

Ieri mattina al Comune di Napoli si è tenuto il vertice, a Palazzo San Giacomo in presenza dei i sindacati e l’assessore al Bilancio e al Personale Pier Paolo Baretta e il direttore generale Pasquale Granata. Da valutare i bilanci del Comune di Napoli e il concorso Formez. Mille assunzione entro il 2024, questa la base della proposta.

Le parole dei sindacati

Non sembra però che le acque si siano calmate, restano ancora delle incertezze. Ad esprimerle la Cisl con Agostino Anselmi: “preoccupazione, considerato che dalla riunione non sono emersi dati ed elementi rispetto alla declinazione dei profili che il Comune vuole assumere. La Cisl farà conoscere la sua posizione con un documento articolato rispetto a quello che ha illustrato l’amministrazione“. Anche Danilo Criscuolo (Cgil) tiene a dire che: “abbiamo ascoltato. Abbiamo salutato con favore un piano assunzione. Ma vogliamo entrare nel merito delle scelte. Chi più di noi conosce le criticità“.

La delibera che presenta il fabbisogno del personale sarà approvata in giunta la prossima settimana, allegandola successivamente al bilancio di previsione 2022/2024. Dopo l’approvazione in consiglio comunale inizierà il “processo” necessario per tutte le assunzioni visto che il Comune di Napoli è un ente in pre-dissesto. Previsto quindi il passaggio alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) del Ministero dell’Interno. Attesa anche per il secondo concorso volto ad assumere 55 dirigenti con contratto a tempo indeterminato.