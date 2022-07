Influencer si tuffa nella Grotta Azzurra a Capri, segnalata alla Guardia Costiera [Video]

E’ stato segnalato alla Guardia Costiera il video che mostra l’irrispettoso e pericoloso gesto dell’influencer nella famosa Grotta Azzurra di Capri. La Grotta Azzurra è una delle attrazioni più visitate dell’isola del Golfo di Napoli: tantissimi i turisti da tutto il mondo che tramite le barchette la raggiungono per apprezzarne i colori dall’interno. Vi sono però delle regole precise una volta entrati nella Grotta.

Il video incriminato nella Grotta Azzurra

E’ severamente vietato infatti tuffarsi all’interno della Grotta, non si può entrare a nuoto ed anche durante l’ingresso guidato non vi è possibilità di poter fare il bagno. Nonostante le regole lo impediscano molti però aspettano le 17:30 (da quest’ora infatti le barchette e la biglietteria vanno via) per entrarvi a nuoto. Ultimamente a compiere un gesto irrispettoso e vietato è stata un’influencer che dopo il bagno ha pensato bene di mostrare, sorridente e soddisfatta, sui social il suo gesto.

http://

Dal video pubblicato infatti si può vedere come la ragazza, una volta entrata con la barchetta all’interno della Grotta, si è tuffata da quest’ultima facendo così il bagno. Sorridente fa il bagno nelle meravigliose acque della Grotta Azzurra e poi, una volta risalita, si inquadra contenta della sua “gita”. L’ingresso è basso motivo per cui, oltre al fatto che sia in generale vietato fare il “bagno”, è decisamente pericoloso truffarsi. Basterebbe quindi una piccola onda a far sbattere la testa contro le pareti della Grotta.

La denuncia di Borrelli

Il video è stato segnalato alla Guardia Costiera per poi essere mandato anche l’assessore Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere ha poi pubblicato il video sui suoi social denunciando le azioni dell’irresponsabile ragazza.