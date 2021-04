Pubblicità

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti” e via Partenope, hanno identificato 157 persone e controllato 6 veicoli.

Inoltre, in via Molosiglio e in via Chiatamone sono stati bloccati e denunciati M.M., 64enne di Pollena Trocchia e S.L., 48enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e contestualmente è stato loro notificato un ordine di allontanamento; infine, il 64enne è stato altresì sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio comune di residenza.

In attesa della zona gialla è già ‘liberi tutti’ a Napoli, beccati in 200 in piazza

Movida in piena pandemia. Carabinieri disperdono assembramento di oltre 200 persone. 25 quelle sanzionate Erano più di 200 le persone assembrate nella porzione di Piazza Dante che affaccia su Via Ettore Bellini. Non mancava nulla, dalla musica agli alcolici fino alle danze sfrenate. Non si parla di una storia di movida estiva pre-pandemia ma di ciò che ieri sera, intorno alle 23.30, accadeva in pieno centro a Napoli. In attesa della zona gialla a Napoli è già 'liberi tutti', dispersi assembramenti in piazza I carabinieri della compagnia Centro, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale, hanno sentito chiaramente il frastuono della musica provenire dalla piazza. Grazie ad un impiego massiccio di forze che ha visto coinvolte oltre 10 pattuglie coordinate da un Ufficiale, i militari hanno sciolto l'assembramento e disperso i presenti, gran parte dei quali già in fuga alla vista dei lampeggianti. 25 quelli identificati e sanzionati per violazioni alla normativa anti-contagio, tutti ovviamente senza mascherina. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.