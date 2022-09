Corona e Rita De Crescenzo alla conquista dei social con un nuovo video

Una nuova coppia vuole conquistare i social network con un video: questo è l’obiettivo di Rita De Crescenzo e di Fabrizio Corona che hanno ballato sulle note della canzone Svergognata. Il tormentone lanciato dalla tiktoker napoletana le ha fatto guadagnare notorietà anche in tutta Italia, probabilmente, ha attirato l’attenzione anche dell’ex paparazzo. Corona e De Crescenzo potrebbero iniziare una collaborazione così come sembra emergere dagli indizi lasciati dalla stessa De Crescenzo.

Vestita da Regina e con banda musicale, Rita De Crescenzo blocca il traffico per inaugurare il suo negozio ‘Svergognata’

Il negozio Svergognata è stato inaugurato la scorsa settimana a Corso Garibaldi. La regina partenopea della piattaforma di videosharing cinese si è presentata vestita in bianco con tanto di mantello e di corona e, accompagnata da due guardie del corpo, è stata accolta da tantissimi follower che l’hanno acclamata come una vera regina tra coriandoli, musica e cori di apprezzamento.

Ovviamente non sono mancate le polemiche ma soprattutto i disagi. L’evento organizzato dalla De Crescenzo, infatti, secondo quanto denuncia sui social la pagina ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, avrebbe paralizzato il traffico in zona e causato non pochi ritardi nei soccorsi. “Diversi equipaggi 118 ci hanno riferito ritardi nell’attraversare quel tratto di strada, in quanto sono stati numerosi i ‘fan’ (se così si possono chiamare) che sono accorsi davanti la saracinesca del negozio – scrivono -. L’utenza si domanda ancora il perché dei ritardi nei soccorsi, e quando non se lo domanda passano ai fatti aggredendoci! E noi dobbiamo subire tutto questo perché Rita De Crescenzo ha aperto il suo nuovo negozio? Siamo davvero allibiti! Da anni chiediamo tutele per il personale sanitario, oggi chiediamo di applicare la Legge, una manifestazione non autorizzata non rispetta l‘articolo 18 del TULPS”.