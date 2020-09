Coronavirus in Campania, un morto e 102 nuovi casi: i contagiati comune per comune

È un uomo di 85 anni residente a Lusciano, in provincia di Caserta, la vittima numero 446 di Coronavirus in Campania così come riportato nell’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di crisi regionale.

Coronavirus in Campania, i positivi di Napoli

Sono 44 i nuovi casi di positività rilevati dall’Asl Napoli 1 Centro, competente per il territorio del capoluogo. Si registrano 13 positivi di ritorno dall’estero e 8 di rientro dalla Sardegna. Altri 4 individuati grazie all’attività dell’Unità speciale di continuità assistenziale e altri 19 per i quali sono in corso gli approfondimenti per individuare le origini del contagio. Secondo il resoconto bisettimanale del Comune di Napoli, nel capoluogo i residenti attualmente positivi al Covid sono 801 mentre, i guariti 891. I ricoverati in ospedale attualmente sono 31, di cui 1 in terapia intensiva e 767 in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Campania. L’incremento rispetto al dato precedente del 24 agosto è di 284 positivi in più. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, il numero di positivi residenti a Napoli è pari a 1838. Attualmente al Covid Center dell’ospedale del Mare sono ricoverate 24 persone mentre passano da 20 a 23 quelli ricoverati all’ospedale Loreto Mare, tornato a fungere da nosocomio Covid.

I positivi dell’area metropolitana di Napoli e delle altre province della Campania

Coronavirus in Campania. Nelle altre località, da segnalare i 6 casi nella città di Avellino e i 4 a Salerno. In generale, nella provincia di Napoli si registrano infetti da Coronavirus a: Casoria (2) Giugliano (2); San Giuseppe Vesuviano (1); Frattamaggiore (2); San Giorgio a Cremano (1); Sant’Antimo (1); Sorrento (1); San Vitaliano (1); Marigliano (1); Volla (1); Sorrento (1); Acerra (1); Casavatore (1); Sant’Antonio Abate (1); Qualiano (1).

Coronavirus in Campania. Nel salernitano i casi positività riguardano queste località: Caselle in Pittari (3); Altavilla Silentina (2); Castel San Giorgio (1); Fisciano (1); Baronissi (1); Campagna (1); Battipaglia (1) e come detto i 4 di Salerno città. Nell’area avellinese, oltre ai 6 casi della città di Avellino c’è un caso a Baiano e uno ad Ariano Irpino. Nel beneventano: un caso a San Lorenzo Maggiore, uno a Limatola e uno nella città di Benevento. Infine nella zona casertana: 3 a San Marco Evangelista, uno a Marcianise, uno a Caserta città.

