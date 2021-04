Il sindaco Raffaele De Leonardis ha firmato una nuova ordinanza per la chiusura di due scuole a Qualiano, si tratta del plesso Don Bosco e all’istituto Giuseppe Verdi. Nel messaggio del primo cittadino si legge: “Ho firmato stamattina una ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza presso i plessi Don Bosco e Istituto Giuseppe Verdi, 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗺𝗶 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗦𝗟, a seguito della positività di alcuni alunni dei plessi succitati.

In riferimento agli alunni contagiati nelle scuole di Qualiano, ribadisco l’aggiornamento datato venerdì 23 aprile. Sono 22 gli scolari che sono risultati positivi al Covid dopo la ripresa delle attività in presenza. Di questi, 10 sono già guariti ed alcuni stamattina sono anche rientrati in classe”.

