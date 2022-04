Covid, focolaio nella casa di riposo a Scampia: 17 anziani positivi 

Il Covid ha colpito l’Rsa “Fratelli Cervi” di Scampia: diciassette anziani su ventuno sono risultati positivi a seguito dei regolari controlli. L’Rsa di Scampia, che onora con il suo nome i partigiani fucilati il 28 dicembre del 1943, si trova a dover affrontare una delicata “sfida”.

17 positivi al Covid

Gli anziani hanno tra i 65 e i 100 anni, tutti segnati da problematiche di salute. I fragilissimi degenti soffrono di patologie neuro-motorie, sono affetti da disabilità cognitive e da altre malattie. La loro età avanzata porta inevitabilmente delle conseguenze sulla salute, motivo per cui preoccupa il loro stato a seguito del contagio da covid. Durante il settimanale monitoraggio tenuto dall’Asl Napoli 1 diciassette tamponi su ventuno sono risultati positivi. Ben più della metà è positiva al virus che sta mettendo in ginocchio il mondo da ormai due anni e poco più. Tutti i positivi sono fortunatamente vaccinati con la dose booster, tutti tranne due perchè impossibilitati.

L’effettuato vaccino dovrebbe rendere contenibile la degenerazione del virus, ma preoccupa comunque la salute dei 17 pazienti. Quest’ultimi infatti sono la fascia considerata più debole. I fragilissimi sono maggiormente a rischio per età e patologie, correlate o meno all’aspetto anagrafico.

Le condizione dei positivi

I vertici Asl hanno dichiarato al Mattino che: “Attualmente gli ospiti sono in buone condizioni cliniche, asintomatici, psicologicamente stabili, nonostante le misure restrittive messe in atto per la tutela della loro sicurezza, garantendone comunque la qualità di vita“. Resta però ora un’interrogativo tra le mura dell’Rsa, come è nato il focolaio covid?

Come misura di precauzione i 17 positivi sono stati ovviamente separati dai 4 anziani risultati negativi. Per evitare contagi sono state anche sospese le visite dei familiari fino a quando tutti non risultino positivi. Anche un dirigente di primo piano del distretto sanitario 28 è risultato positivo, ma non vi è certezza che sia il contagio avvenuto all’Rsa.