Sono 649, di cui un terzo (216) sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 12.627 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tener conto dei tamponi antigenici, si attesta al 5,13%, in crescita rispetto al 4,33 di ieri. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, colpisce il numero delle nuove vittime, 40, di cui però solo 14 decedute nelle ultime 48 ore e 26 registrate in ritardo dai giorni precedenti. I guariti sono 1.574. Invariata a quota 93 l’occupazione in regione delle terapie intensive, mentre cala di 20 unità quella dei posti letto di degenza, che oggi sono 1.061.

Vaccini: in Campania prima dose per 1 mln 915 mila

È attiva da oggi la piattaforma online della Regione Campania per l’aggiornamento in tempo reale dei dati delle vaccinazioni.

La nuova schermata è stata adottata – informa l’ Unità di crisi della Regione Campania – per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dalla Regione sia in relazione alle somministrazioni anche per categorie.

Alle 12.30 del 20 maggio 2021 i dati sono i seguenti: Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.915.553 cittadini. Di questi 763.909 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.679.462.

La piattaforma per le adesioni è sempre aperta per le fasce previste. (ANSA).