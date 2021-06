Una bambina di 2 mesi e la mamma, entrambe affette da covid, sono state trasferite stasera da Ischia al Secondo Policlinico di Napoli con idroambulanza.

Poco dopo le 19 gli uomini della Capitaneria di porto di Ischia, coordinati dal comandante Cipresso, sono stati allertati dalla centrale operativa regionale del 118 ed hanno imbarcato la bimba e la madre che erano ricoverate all’ospedale Rizzoli sulla vedetta CP 456 che in meno di mezz’ora ha raggiunto il porto di Pozzuoli.

Al momento le condizioni della piccola e della madre sembrano stabili ma saranno necessari ulteriori accertamenti nei prossimi giorni nell’ospedale napoletano per stabilire il quadro clinico complessivo.

Vaccini:in Campania 1.054.650 hanno ricevuto la seconda dose

Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 2.360.437 cittadini. Di questi 1.054.650 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.415.087. I dati delle vaccinazioni in Campania, fa sapere l’Unità di Crisi, sono aggiornati alle 17.00 di oggi.

Campania: vaccini,dalle 22 di ieri adesioni dai 12 anni in su

– A partire da ieri alle ore 22 la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale è aperta anche ai cittadini campani dai 12 anni di età in su. Le relative convocazioni, nei prossimi giorni, sono legate, fa sapere l’Unità di Crisi della Regione, alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta.

Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer.

Il link per le adesioni è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino