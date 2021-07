Aumentano i ricoveri Covid al Cotugno di Napoli. Si tratta di due ragazzi tornati da Mykonos una settimana fa, di vent’anni o poco più, non vaccinati. Come riportato da Il Mattino, i giovani accusano febbre e tosse e da alcuni giorni sono in osservazione nel nosocomio. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Covid: a Napoli riapre reparto degenza e sub Ospedale Mare

Salgono i contagi da Covid e comincia a rimettersi in moto a Napoli la macchina degli ospedali per essere pronti a un eventuale aumento dei ricoveri.

Da oggi ha riaperto il Covid Residence dell’Ospedale del Mare. Era stato chiuso al calo dei contagi e sottoposto a lavori per l’alimentazione degli impianti di bypass con 2 chilometri di tubazioni e 3 chilometri di cavi posati.

Il Covid residence ha le terapie ordinarie e le sub-intensive del covid e da oggi è pronto ad accogliere nuovamente i malati. Stamattina è arrivato subito il primo positivo, un membro della delegazione turca atterrata a Napoli per il G20. Ancora chiuso, invece, il Covid center con i moduli prefabbricati, in cui ci sono le terapie intensive, al momento non c’è una richiesta che ne impone la riapertura.

Al Cotugno di Napoli tra dimissioni e nuovi ricoveri la situazione è sovrapponibile alla scorsa settimana con 30 cittadini con il Covid in degenza ordinaria. Diciotto in subintensiva e 4 in terapia intensiva. In questo momento i dirigenti dell’ospedale comunicano che i nuovi ricoverati sono tutti non vaccinati o persone che hanno solo la prima dose. Il numero dei ricoverati al Cotugno è comunque ancora basso, ricordando che l’ospedale per malattie infettive è arrivato a oltre 200 ricoverati nei periodi di picchi covid.

Resta attivo il Covid Center Loreto Mare che venerdì aveva 16 posti di degenza occupati su 50, 5 di terapia sub-intensiva su 10, e un paziente in terapia intensiva dove ci sono 4 posti.

All’Ospedale Cardarelli resta dedicato al covid il Padiglione M che che però a oggi non ha ricoverati. Stamattina due sospetti positivi sono stati portati lì ma stanno per essere trasferiti perché risultati invece negativi. Il Cardarelli, fanno sapere dalla direzione, al momento è covid free. (ANSA).