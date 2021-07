Concerto di Tony Colombo interrotto dai vigili, centinaia di fan nel rione

Una serenata per un ragazzo prossimo al matrimonio, con tanto di ospite d’eccezione. Il nome? Tony Colombo. Il neomelodico ha infatti tenuto un concerto a sorpresa al rione Toiano, in via Catullo, con tantissimi spettatori. Questi ultimi, sui social, hanno pubblicato non pochi video e diverse dirette poco prima della mezzanotte di ieri. Alla seconda canzone, poco prima della mezzanotte, sono però arrivate quattro pattuglie dei vigili urbani.

All’arrivo delle forze dell’ordine, però, Tony Colombo era già sparito così come gran parte dei fans. Le indagini sono in corso per tentare di ricostruire quanto accaduto e verificare se il ‘concerto’ si è svolto rispettando tutte le regole.