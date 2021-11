Crolla palazzina nel Casertano, ci sono persone sotto le macerie

Crollo di un edificio a ridosso in piazza Castra Marcelli, nella frazione di Cancello Scalo a San Felice a Cancello: i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie in cerca di feriti. E’ quanto accaduto verso le 6.50 dove un edificio in via Napoli ha ceduto presumibilmente a causa di una esplosione verificatasi a sua volta per via di una fuoriuscita di gas.

Elementi ancora al vaglio dei vigili del fuoco del Capoluogo e del distaccamento di Marcianise che in attesa dei mezzi speciali provenienti dal comando di Napoli stanno scavando a mano tra le macerie in cerca di feriti o morti. Presenti sul posto i carabinieri della compagnia di Maddaloni.

L’ORIGINE DEL CROLLO

Una palazzina è crollata a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate; forse due anziani non sono riusciti a mettersi in salvo e sarebbero rimasti sotto le macerie mentre altri inquilini sono riusciti a scappare. All’origine del crollo sembra vi sia una fuga di gas che ha generato un’esplosione.