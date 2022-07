Dalla Nigeria a Napoli, fuori ora ‘Ansia’: il primo inedito di Ste

Si chiama Ste, ha 25 anni, è nata a Lagos (Nigeria) ed è stata cresciuta da una madre single. Ad aiutare la sua famiglia, però, c’è stata una famiglia di Napoli. La sua storia è un inno alla fiducia e all’amore, due caratteristiche che non sono mai venute a meno nella vita di Ste, che da anni a questa parte si sta facendo strada nel mondo della musica.

Come nasce la passione di Ste

«La mia passione per la musica si scopre sin dalla tenera età, con le recite scolastiche e i piccoli progetti extra didattici. Da lì poi sono passata a cantare nel coro della chiesa, fino a non smettere più di lavorare sulla mia voce”.

Ma è stato anche grazie ai cari Ivan apuzzo e Maria Di Bona, titolari del whoop pub, che Ste ha potuto inizialmente esprimere i suoi sentimenti con la musica: “Sono loro che mi hanno dato la possibilità di poter cantare davanti ad un pubblico”, ha raccontato la giovane artista. La 25enne, proprio oggi, ha lanciato il suo primo inedito ‘Ansia’, che parla degli aspetti della sua vita e del suo carattere.

Cosa racconta ‘Ansia’?

«Fino ad oggi con la pubblicazione del mio primo inedito ANSIA, che racchiude tanti aspetti della mia vita e del mio carattere. Ma tutto ciò – spiega Ste – non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita, ma soprattutto grazie all’aiuto di Massimiliano Ferrara che crede in me e mi da la forza di credere in me e in questo sogno”.