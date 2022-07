Elezioni e contagi covid, De Luca: “A settembre non riapriranno le scuole”

Oggi Vincenzo De Luca ha iniziato la sua diretta Facebook partendo dalle dimissioni del capo del governo Mario Draghi. Inoltre il presidente della Regione Campania si è soffermato sul contagio covid e sulla riaperture delle scuole. “Questo caos politico provocherà un danno al mondo della scuola, ciò significa che non partirà nemmeno in tempo l’anno scolastico nuovo. Quindi da un lato rischiamo di avere una ripresa di epidemia covid con il solito problema di decidere se andare a scuola, se mettere le mascherine, se fare la dad. Speriamo di no ma nessuno ce lo garantisce. Oltre ai problemi legati al covid ne avremo anche un altro perché dovendo votare il 25 settembre in molte realtà l’anno scolastico non partirà proprio. In questo ringraziamo tutti quelli che non hanno votato la fiducia al Governo Draghi”, dice De Luca.

“Stiamo registrando una specie di stabilizzazione dei contagi. Non si registrano particolari sofferenze nelle terapie intensive. Speriamo di aver raggiunto il picco di questa esplosione estiva ma non ci distraiamo. Il problema dovrà essere verificato alla ripresa ma non c’è da drammatizzare. Siamo pronti ad affrontare ogni emergenza: cerchiamo però di essere prudenti e non sottovalutare i pericoli”.

IL BOLLETTINO COVID DEL 22 LUGLIO

In calo i ricoveri in Campania per Covid. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano.I positivi sono 7358 a fronte di 33.132 test, per un tasso del 22,2%, in leggero aumento rispetto al 21,95 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 35, a fronte di 36 di ieri. Nei reparti ordinari ci sono 710 persone, 10 in meno di ieri. Altre dieci le vittime: 9 nelle ultime 48 ore e una in precedenza ma registrata ieri.

Positivi del giorno: 7.358

di cui:

Positivi all’antigenico: 6.991

Positivi al molecolare: 367

Test: 33.132

di cui:

Antigenici: 28.809

Molecolari: 4.323

Deceduti: 9 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 710

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.