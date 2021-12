Lacrime e dolore in provincia di Caserta, Davide trovato morto dai genitori a 28 anni

Una terribile tragedia quella che ha scosso la comunità di San Nicola la Strada, a Caserta. Davide Fusco, 28 anni, ha perso la vita questa mattina nell’abitazione di famiglia in via Cairoli. Il ragazzo aveva una forte passione per la Casertana, i viaggi ed il calcio in generale.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dove si è consumata la tragedia anche i carabinieri della locale stazione: secondo le prime ricostruzione, è stata confermata la causa naturale della morte. La notizia è riportata da Edizione Caserta.

Le dediche degli amici

“Non ci posso credere…Ti ricorderò sempre sorridente veglia su tutta la tua famiglia”; “Mi dispiace molto per la tua dipartita improvvisa Davide Fusco nessuno può immaginare che una persona così bella possa lasciarci così giovane.”; “Voglio ricordati per il bravo ragazzo che eri, in poco tempo sei entrato nel mio cuore, mi ero promesso che un giorno ti venivo a trovare ma quel giorno non è mai arrivato,con il cuore in mano ti mando un abbraccio ovunque tu sia. Ciao Davide continua a tifare casertana anche lassù.”