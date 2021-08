Avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita medica ed invece, è corso immediatamente dalla sua amata nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari. Per questo motivo, un quarantenne di Bellona, in provincia di Caserta, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Capua. Al cuor non si comanda. È costata l’arresto a un 40enne bellonese la fuga amorosa camuffata da visita medica.

I carabinieri della Compagnia di Capua lo hanno infatti sorpreso sul più bello tra le braccia dell’amante. Il 40enne era ristretto agli arresti domiciliari ma aveva chiesto al giudice un permesso per una visita medica.

Dalla prima ricostruzione pare che l’uomo abbia anche effettivamente svolto l’esame richiesto sta di fatto che non era ancora rientrato a casa quando gli uomini dell’Arma si sono messi sulle sue tracce. I carabinieri lo hanno trovato in un albergo della zona con una donna con la quale l’uomo intratteneva una relazione. È scattato l’arresto per evasione dai domiciliari.

