Ancora una tragedia in mare. Tragedia in mare a Civitavecchia, vicino Roma. Un 50enne rumeno è morto annegato, forse in seguito a un malore, venerdì pomeriggio all’interno di uno stabilimento su Lungomare Garibaldi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Civitavecchia. L’uomo, dopo essere stato soccorso, è stato portato all’ospedale di Civitavecchia dove è deceduto. Per chiarire le cause della morte l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico.

Tre giorni fa, un uomo è morto nel tentativo di salvare i figli davanti a centinaia di bagnanti su una spiaggia libera di Ladispoli. A perdere la vita Massimo Armeni, 66enne romano residente nella zona del Divino Amore che si trovava in vacanza con la famiglia sulla costa nord laziale. La tragedia si è consumata intorno alle 17:00 di giovedì 5 agosto su un tratto di spiaggia libera della costa di Ladispoli in via Sanremo.