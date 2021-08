Diletta Leotta, festa da sogno per i 30 anni ma senza Can Yaman: sui social scoppia il gossip

Un compleanno da favola quello di Diletta Leotta in occasione dei suoi 30 anni. Nella notte di Ferragosto, infatti, l’inviata di Dazn ha organizzato un party da sogno nel giardino della villa dei suoi genitori, a Catania. Tra i presenti anche artisti come ballerini e acrobati, oltre alla musica e alle leccornie per stuzzicare il palato. Tutto perfetto, anche se tutti non hanno potuto fare altro che notare l’assenza di Can Yaman.

Al party c’erano tantissimi amici, vip e non: Elodie, che si esibita in un piccolo show canoro, Rossella Fiammingo, reduce dal bronzo olimpico, Daniele Battaglia che ha fatto un discorso per la collega, e molti altri. Di Can però nessuna traccia.

Indizi su una possibile rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta

I due al momento risultano ancora fidanzati, ma gli indizi che lasciano pensare ad una rottura ci sono eccome. Prima la mancanza di interazioni sui social, poi le vacanze separate, l’assenza alla festa e, soprattutto, nessuna frase pubblica di auguri. Dietro la rottura, secondo voci di corridoio, potrebbe esserci lo zampino di Daniele Scardina. L’ex della Leotta – scrive TgCom24 – sarebbe tornato alla carica dopo la fine dell’amore lampo con Cristina Buccino.