Dramma nel Casertano, 18enne precipita dal quarto piano: è gravissima

Dramma nel pomeriggio di ieri a Capua dove una ragazza di 18 anni, di origini straniere, per cause ancora da accertare è precipitata dal balcone della propria abitazione al quarto piano di una palazzina. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che l’hanno immediatamente trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove la giovane, caduta da un’altezza di 15 metri, è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Capua che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. I militari dell’Arma hanno raccolto tutte le testimonianze. Ascoltati anche i genitori e il fratello della ragazza, ovviamente sconvolti. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: al momento la più accredita resta quella accidentale. Non si esclude però, riporta Il Mattino, quella del tentativo di suicidio.

