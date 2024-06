“Che pesce hai?”, Elisabetta Canalis ripresa dall’amica Elodie

PUBBLICITÀ

Il matrimonio più glamour dell’estate, quello tra Diletta Leotta e Loris Karius, ha fatto impazzire un po’ tutti, ma di certo non è stato l’unico. Infatti quello che poi in seguito ha fatto scatenare il web è stato un video, dove la Canalis contrattava per il prezzo d’acquisto del pesce, dopo aver fermato dei pescatori alle isole Eolie.

Giorni di relax dopo il matrimonio della Leotta

A fine del matrimonio più glamour dell’anno, quello tra Diletta Leotta e Loris Karius che ha avuto ospiti di grande spicco e volti molto conosciuti del panorama italiano, alcuni invitati hanno deciso restare qualche altro giorno presso la location del matrimonio (le isole Eolie) per godersi qualche altro giorno di relax.

Tra questi ci sono la show girl Elisabetta Canalis accompagnata da Georgian Cimpeanu e il suo cagnolino. Vera mascotte di tutti in questi giorni di riposo, Charlie è un cagnolino adottato e salvato dal canile lo scorso aprile, che era stato abbandonato solo perchè anziano. E l’altra coppia, quella della cantante Elodie e del suo compagno Andrea Iannone. Ed è stata proprio la cantante a filmare quello che poi è diventato il viralissimo video dove la Canalis contratta per il pescato del giorno. Che ha fatto impazzire tutti sul web.

Elisabetta Canalis contratta per dei gamberi

A bordo dello yatch l’atmosfera è quello delle classiche vacanze italiane. Unito poi alla passione per la buona cucina italiana che ha la Canalis, questa combinazione non potava che scatenare un evento da far impazzire tutti.

Infatti mentre tutti si stavano godendo un po’ di relax, la Canalis ne approfitta fermando una barca di pescatori che passa loro affianco per chiedere del pescato del giorno. Tra la Canalis e i pescatori poi parte una vera e propria trattativa su quello che è il prezzo dei gamberi. Probabilmente sembrava un po’ caro alla show girl.

Un finale non molto soddisfacente per la Canalis

A filmare tutto e a riportalo sui profili social è la cantante Elodie che ci informa poi anche di come è andata a finire la vicenda, in cui la Canalis mostra il pesce appena acquistato. Insomma un bottino non troppo soddisfacente considerando che nelle acque delle Eolie sicuramente si può trovare di meglio.

Ma infine comunque il piatto viene cucinato sotto suggerimento dello chef di bordo che consiglia una semplice preparazione veloce: una ricetta siciliana, con soffritto, vino bianco, e foglie di lauro, in casseruola.

