Dopo i fatti di ieri a Casamicciola, ritrovato senza vita il corpo di Pasquale E.

Una tragedia familiare difficile da raccontare. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, Pasquale non avrebbe retto al recente decesso della moglie. Un peso e un dolore che non è riuscito a superare.

Secondo le prime indiscrezioni l’uomo non avrebbe superato la morte della moglie e avrebbe deciso di suicidarsi. Una vera e propria tragedia familiare.

La tragedia è avvenuta a Forio d’Ischia si è impiccato nella sua abitazione, in via Provinciale Panza. A trovare un corpo senza vita un familiare che ha subito chiamato il 118: i sanitari non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso dopo aver tentato di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione, guidati dal capitano Angelo Pio Mitrione, che indagano sul caso: non dovrebbero esserci ipotesi diverse da quelle del suicidio.

Trovati infatti anche dei messaggi di addio scritti dall’uomo: si tratterebbe di un “suicidio affettivo”, l’uomo non ha retto la morte della coniuge. Comunque disposto l’esame autoptico sulla salma