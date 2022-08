Dramma per una famiglia di Napoli, colto da malore mentre fa il bagno: morto sul colpo

Tragedia nel mare della Costa d’ Amalfi, l’uomo morto a Conca era di Napoli sposato a Conca dei Marini, dove ha perso la vita. Vivevano a Napoli ma tornavano ogni anno per vacanza. E’ stato un malore improvviso mentre era a mare a farsi un bagno. Hanno cercato tutti di intervenire ma non c’è stato nulla da fare . La Guardia Costiera di Amalfi , guidata dal luogotenente Oronzo Montagnae l’idroambulanza del 118 sono intervenuti immediatamente. L’uomo avrebbe avuto problemi cardiaci, il pubblico ministero della Procura di Salerno ha fatto trasferire la salma all’Ospedale di Castiglione di Ravello per l’esame autoptico .

