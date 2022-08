Adl scatenato, anche Navas vicinissimo: con il portiere è un Napoli da scudetto

La fiducia aumenta, Keylor Navas si sta avvicinando al Napoli. Il portiere si sta per liberare dal Psg, gli azzurri sono a Parigi (come raccontato dal Corriere dello Sport) e le sensazioni positive, si può arrivare in breve alla fumata bianca, è solo questione di tempo e infatti i colleghi di Sportitalia parlano già di visite mediche programmate. Spalletti sta per avere il portiere di esperienza e personalità che da tempo aspetta, la ciliegina sulla torta per concludere un mercato straordinario e ricco di colpi di scena.

L’ostacolo più complicato da superare è l’ingaggio di Keylor Navas. Il 35enne, infatti, non vuole rinunciare ai 9 milioni di stipendio annui (tra base fissa e premi) previsti dal suo contratto, per le stagioni 2022-23 e 2023-24. Un totale di 18 milioni. Il club partenopeo starebbe cercando di convincere il portiere con un bonus alla firma del contratto (circa 4,5 milioni) e un lauto stipendio fino al 2024 che il Napoli, con la spinta del Decreto Crescita, è pronto a garantirgli. Il tecnico del Psg Galtier, d’altronde ha annunciato, a inizio stagione, che sarà Donnarumma il portiere titolare. Intanto gli esami strumentali, a cui si è sottoposto Keylor ieri, hanno confermato il problema alla schiena, una leggera lombalgia, che domenica gli ha impedito di partecipare alla trasferta con il Lille. Nulla di grave, anzi, il Gato potrà ricominciare ad allenarsi già nei prossimi giorni.

“Vieni a Napoli, ti aspettiamo!”, i tifosi invadono i profili social di Keylor Navas

Keylor Navas oggi è tornato ad allenarsi e ha fatto un post sui social con tanti messaggi di tifosi napoletani che lo invitano ad accettare subito il trasferimento, tra i tanti spiccano i soliti “Vieni”, “Ti aspettiamo”, piccoli messaggi nelle ore in cui la trattativa si fa sempre più calda.