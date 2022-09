Dries Mertens e Kate, dichiarazione d’amore a Napoli: “E’ la città più bella del mondo”

Dries Mertens, l’attaccante belga ex Napoli ora in forza al Galatasaray, è uno dei premiati alla decima edizione del San Gennaro World. A presentare l’evento è stato Gianni Simioli, dell’emittente radiofonica Radio Marte.

Le parole di Dries Mertens

“Ciro” era collegato con sua moglie Kate in diretta streaming, non potendo essere fisicamente presente all’evento a causa di impegni.

“Mi mancate – queste le prime parole di Mertens” – io e mia moglie Kat ci siamo innamorati di Palazzo Donn’Anna, è diventato la nostra casa e lo è ancora oggi! Ricordo quando la vedemmo per la prima volta. Un amico mi aveva portato lì dicendomi che era la casa più bella di tutta Napoli, ma che era ancora da ristrutturare. Appena sono entrato, ho visto il mare e me ne sono innamorato. Il problema era che la casa era da ristrutturare, il mio amico disse “Un mese e sarà pronta”, noi ci siamo fidati, ed è andata bene”.

Sul ritorno a Napoli: “Tornare a vivere a Napoli? Se per mia moglie Kat va bene e se lei dirà di sì, allora per me è sicuro!”.

Ciro, che tra l’altro tra pochi giorni diventerà cittadino onorario della città di Napoli, ha deciso di tenere ancora la sua casa al Palazzo Donn’Anna di Posillipo, e di ritornarci ogni volta che vorrà e potrà, come tra l’altro recita una clausola apposita insita nel suo contratto con il Galatasaray.

L’attaccante si è poi soffermato a parlare di quanto la città sia migliorata nel corso dei suoi 10 anni di carriera a Napoli, dei turisti, delle sue visite ad Ischia e Capri e, alla domanda su come vedesse il Napoli quest’anno, ha risposto mimando la sua tipica esultanza dopo il gol, ispirata all’amicizia con lo storico magazziniere del Napoli Tommaso Starace.

Parole emozionanti, che hanno suscitato commozione tra il pubblico presente al Teatro San Ferdinando e premiazione che si è conclusa con i presenti che hanno intonato il coro “Ciro, Ciro!”.