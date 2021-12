Castellammare piange Elio, il giovane papà portato via dalla malattia

Grave lutto sconvolge la comunità di Castellammare di Stabia. Come riporta ilcorrierino.com, Elio Forgione, noto artista e grafico pubblicitario, si è spento in ospedale dopo aver combattuto contro una malattia. L’uomo, che lascia la moglie e un figlio piccolo, era ricoverato al San Leonardo. Amato speaker, si occupava anche di grafica pubblicitaria ed è tra gli autori di un giornale edito per un periodo nella sua città. I funerali si terranno domani mattina alle 10.

Castellammare in lutto per Elio Forgione

Così lo ricordano gli amici: “Oggi per tanti della nostra generazione è un giorno in cui prendiamo coscienza del tempo e dei vuoti pesanti con i quali la vita ci misura, parte della nostra spensierata gioventù è associata a ricordi, ed Elio era in ognuno di essi. Grande amico, uomo buono e giusto, un combattente padre e marito eccezionale, lui un vero signore. Per sempre uniti nei nostri indelebili ricordi che oltrepasseranno le dimensioni. Ciao Elio”.