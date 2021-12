Napoli. Partita di beneficenza tra licei finisce nel sangue, studente ferito gravemente [Video]

Una partita di beneficenza Telethon tra licei si trasforma in un “incubo” per un petardo. Studente del liceo Sannazzaro rimane gravemente ferito.

La partita di beneficenza rovinata da un petardo

Ieri lo stadio ‘Simpatia‘ di Pianura è stato il luogo protagonista dell’accaduto. I due licei lo scientifico “Tito Lucrezio Caro” ed il classico “Jacopo Sannazzaro” si sono incontrati al ‘Simpatia‘ per giocare una partita di calcio. L’incontro era stato organizzato con fini benefici, infatti l’occasione aveva lo scopo di raccogliere fondi per la fondazione Telethon.

La giornata proseguiva tranquilla, gli spalti contavano più di quattrocento “tifosi” riuniti e divisi sugli spalti secondo la loro fede di “tifo”. Da un lato gli spalti del “Caro” dall’altro quelli del “Sannazzaro“. Le risate e la spensieratezza della giornata però si trasformeranno di lì a poco in un vero e proprio incubo.

Dagli spalti riservati agli spettatori del liceo “Caro” vengono lanciati due o tre petardi verso gli spalti del “Sannazzaro“. I petardi sfortunatamente raggiungono gli spalti del liceo avversario. Per questo motivo un diciassettenne del “Sannazzaro” preoccupato per una sua compagna di classe che vi era proprio vicino, raccoglie il mini ordigno per allontanarlo. Il giovane dalle buone intenzione, purtroppo però, non ha fatto in tempo a gettare di nuovo il petardo in lontananza e l’ordigno gli è esploso tra le mani.

Gravemente ferito da un petardo

Il ragazzo è stato subito trasportato all’ospedale più vicino: il ‘San Paolo‘. Ma una volta arrivato lì è stato trasferito al ‘Vecchio Pellegrini‘ per la gravità dei danni riportati. In serata è stato in fatti sottoposto ad un intervento chirurgico per ripristinare la funzionalità dell’arto offeso.

Resta ora da capire chi siano stati a lanciare il petardo. Sono intervenute sul posto subito le forze dell’ordine. Le indagini continuano tra i nominativi di chi ha comprato i biglietti e esaminando il video della scena. Sul luogo è stato ritrovato uno zaino pieno di petardi, probabilmente appartenente ai responsabili.

Le parole di Borrelli

Il video dell’esplosione ,arrivato anche al consigliere Borrelli, ha fatto il giro dei social lasciando sconforto e indignazione, anche lo stesso Borrelli lo pubblica sui suoi profili social. “Una partita di beneficenza tra il Sannazaro e il Lucrezio Caro è diventata il pretesto per vandali, incivili e teppisti di scatenare i loro peggiori istinti arrivando addirittura a mettere a rischio la mano di un ragazzo” queste le dichiarazioni di Borrelli e Caselli.