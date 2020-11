Emergenza Covid, nuove regioni verso la zona rossa

Tre regioni verso la zona rossa, due che vogliono essere “liberate” ma probabilmente otterranno meno restrizioni solo per alcune loro province. Mentre il governo Conte continua a dividersi sul Natale e sul Dpcm che il 3 dicembre potrebbe allentare le restrizioni per lo shopping e i cenoni. E oggi è in programma la conferenza delle regioni in cui gli enti locali cercheranno di convincere l’esecutivo sull’ipotesi di un allentamento (tra 10 giorni) perle due regioni entrate per prime in zona rossa, ovvero Lombardia e Piemonte.

Andiamo con ordine. Ieri il bollettino della Protezione Civile ha segnalato 27354 casi e 504 morti con 152mila tamponi: i contagi crescono rispetto a lunedì scorso così come i morti, mentre il tasso di positività dei test, che era in calo nei giorni scorsi, torna a salire da una media del 16% al 17,4%. C’è comunque meno pressione sugli ospedali, e questo non può che essere considerato un dato positivo. Il rallentamento nella crescita è ancora visibile ma il picco (o plateau) rimane ancora da toccare (alcuni prevedono che arriverà già verso la fine di questa settimana). Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve decidere se tenere aperti i negozi fino a tardi per lo shopping natalizio per diluire le folle e se permettere “evasioni” dalle zone rosse per andare a trovare i parenti stretti, le Regioni sono sul piede di guerra. Uno dei più arrabbiati è Stefano Bonaccini, che ha visto la sua Emilia-Romagna finire in zona arancione dopo aver firmato un’ordinanza restrittiva insieme a Friuli-Venezia Giulia (che ha subito la stessa sorte) e Veneto (che è invece rimasto in zona gialla): “L’Emilia finisce in zona arancione per uno scarto dello 0,3% del tasso di riempimento delle strutture sanitarie mentre il Veneto nello stesso parametro è sotto dello 0,1% ed è rimasto giallo”, si lamenta il governatore con i giornali.

Ma il più nervoso non è certo lui. Mentre il ministro della Salute Roberto Speranza conferma che le prime regioni che sono entrate in zona rossa potrebbero essere le prime a uscirne, Lombardia e Piemonte.