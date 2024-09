Festa sul lido a Ischia, scatta il sequestro e la denuncia di 2 imprenditori

PUBBLICITÀ

Due imprenditori sono stati denunciati nel comune di Casamicciola Terme. Affidatari della concessione per uno stabilimento balneare, hanno organizzato una serata con balli senza le autorizzazioni previste. Nel locale oltre 420 persone, ben al di sopra del limite di 200 previsto. I carabinieri hanno sequestrato l’attività. Agosto in archivio non ferma il flusso di turisti sull’isola di Ischia. Ecco perché i controlli dei Carabinieri continuano senza sosta.

Gli altri interventi sull’isola di Ischia

Denunciato un 54enne di Lacco Ameno per aver rifiutato la sottoposizione all’alcol test. Per l’uomo anche contravvenzioni per guida di veicolo sospeso dalla circolazione e mancanza di assicurazione. Un 60enne di Ischia, gestore di una casa vacanze, dovrà rispondere dell’omessa comunicazione delle generalità degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza .

Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne di Forio. Sul suo terrazzino in bella vista, 3 piante di cannabis alte fino a 2 metri. Ancora a Forio, i titolari di due locali sono stati sanzionati per aver riprodotto ad alto volume musica oltre l’orario stabilito da un’ordinanza comunale

