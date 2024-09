Follia nel cuore della movida ad Aversa, donna lancia vasi dal balcone sui passanti

PUBBLICITÀ

Gesto folle quello compiuto ieri sera ad Aversa. Una donna, per motivi ancora da chiarire, poco prima della mezzanotte ha cominciato a lanciare vasi dal balcone della sua abitazione in via Castello, zona della movida, scatenando il panico tra i presenti.

Alcuni residenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno bloccato l’accesso alla strada molto frequentata dai giovani nel weekend. Poco dopo è giunta una pattuglia della Guardia di Finanza che si è occupata personalmente della chiusura e ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per la donna in evidente stato di agitazione.

