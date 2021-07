Finale Temptation Island, lo spoiler di Filippo Bisciglia: «Colpi di scena e risvolti inaspettati»

Manca soltanto una puntata al termine dell’attuale edizione di Temptation Island. Oggi, infatti, sarà trasmesso l’ultimo appuntamento dell’anno del reality su Canale 5. Tutte le 6 coppie, questa sera, si ritroveranno davanti a Filippo Bisciglia per raccontare il loro percorso e quanto accaduto dopo la fine delle registrazioni. Inoltre, lo stesso presentatore, ha annunciato risvolti inaspettati e grandi sorprese, senza però entrare nello specifico.

I telespettatori hanno assistito al secondo falò di confronto tra Floriana e Federico, che si sono riappacificati a distanza di 24 ore dalla rottura, che sembrava poter essere definitiva. Anche Alessandro e Jessica si sono detti addio dopo un acceso e confuso confronto, mentre c’è stato qualche altro approccio tra i fidanzati ancora in gioco ed i single.

A dover affrontare il faccia a faccia definitivo sono rimasti in quattro: stasera, martedì 27, Stefano e Alessio termineranno il loro viaggio nei sentimenti incontrando in spiaggia le compagne Manuela e Natascia. Nel mostrare alcuni momenti della sesta puntata, il conduttore ha detto: “Ci saranno tanti colpi di scena e risvolti inaspettati“.

Temptation Island, Jessica finisce nel letto con Davide poi lascia Alessandro dopo il falò

Una puntata di Temptation Island ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera. Dopo il secondo falò e la relativa reunion tra Federico e Floriana, Jessica finisce nel letto del tentatore Davide. Alessandro vede le immagini dal pinnettu e chiede di parlare subito con la compagna.

Una volta davanti Jessica, Alessandro è sbroccato: “Bella roba che hai fatto. Non ti rendi conto forse. Ma che schifo che fai? Hai dormito insieme con lui e ti sei chiusa in bagno. Chiusa con un uomo, mi prendi in giro, sentivo che lo baciavi. Ho buttato via 7 anni con te. Io non ho fatto lo scemo come hai fatto te. Tu non ce l’hai la dignità. Ti comporti come le 15enni. Ormai è un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale e tu fai fatica a baciarmi, eppure con lui eri appiccicata. Poi non faccio schifo, faccio palestra, sono giusto e mi sento bene. Io esco di qui a testa alta, tu no, dopo 15 giorni hai dormito con un cristiano“.