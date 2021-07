Ha sparato due colpi di fucile in aria mettendo in fuga i ladri. Così un ex carabiniere originario di Torre Annunziata ha sventato un tentativo di furto nella sua abitazione a Castel del Piano, in provincia di Perugia. Il militare in pensione, di 90 anni, ha messo in fuga i malviventi sparando con il suo calibro 12.

Uno dei due banditi aveva scavalcato la recinzione, entrando nella proprietà. All’udire degli spari ha però subito fatto dietrofront, entrando in auto dove lo aspettava il complice. L’anziano, riporta Napoli Today, ha sporto denuncia ai carabinieri che si sono già messi sulle tracce dei ladri. Da ciò che ha riferito l’ex militare, non è la prima volta che tentano un furto in zona. Nella stessa notte, non poco lontano, un’altra abitazione era stata presa di mira dai balordi.