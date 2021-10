Follia dopo Avellino-Paganese: ultras in autostrada con le spranghe, aggrediti automobilisti. Sgomento e rabbia per centinaia di persone, tra cui molti bambini, bloccate sul raccordo da una decina di teppisti che con spranghe e bastoni hanno vandalizzato numerose auto e strattonato e minacciato diversi automobilisti che si sono ribellati. Gli ultras della Paganese viaggiavano a bordo di un pulmino.

Tra gli svincoli di Solofra e Montoro, in direzione Salerno, hanno costretto l’autista a bloccare il mezzo al centro della carreggiata. Si è così formata una fila chilometrica. Il raid dei teppisti è durato quasi mezzora. Molte le auto danneggiate. Gli agenti della Polstrada e della Questura di Avellino stanno indagando, in collaborazione con i colleghi di Salerno, per identificare i responsabili.

